Militar da Aeronáutica é morto em assalto perto da Via Dutra

Um militar da Aeronáutica Luiz Elias, de 21 anos, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (26) durante tentativa de assalto na Rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A vítima estava de moto, em um ponto de ônibus perto da Rodovia Presidente Dutra, esperando pela mãe que voltava do trabalho, quando foi atacado por três bandidos. Durante o roubo, um deles disparou contra o peito do jovem, que morreu no local.

Uma tia do rapaz acredita que ele tenha sido morto por causa de um celular. “Não levaram nada. Ele ia entregar o celular. Não sei se eles acharam que ele ia tirar, um movimento brusco, não sei. Atiraram e não levaram nada. Ficou a moto e o celular, mas a vida do meu sobrinho foi ceifada”, disse Heloísa da Silva.

Viu o filho ser assassinado

Heloísa contou que na noite do crime, depois de descer do ônibus, enquanto atravessava a passarela na Via Dutra, a mãe viu o filho perto de três homens. Inicialmente, ela pensou que Luiz estava com amigos. Mas ao se aproximar percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto. Os criminosos deram um tiro que acertou o peito de Luiz Elias e depois fugiram. Quando a mãe chegou ao ponto de ônibus, o filho já estava caído no chão, morto.

Justiça

A tia lembrou que Luiz “era um filho muito amoroso, tinha feito uma homenagem para a mãe, uma tatuagem no braço. Então, acabou com a família. A única coisa que a gente pede às autoridades é justiça, porque a gente não quer que seja mais um número. Como a gente vê na televisão, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente”, disse.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os três criminosos. Quem tiver informações que levem aos criminosos também pode entrar em contato com o Disque Denúncia, no telefone 21 2253-1177.