Milicianos podem ter executado quarteto de ladrões na Baixada Fluminense

Quatro jovens suspeitos de praticar assaltos em Nova Iguaçu teriam sido assassinados por um grupo de milicianos no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, no último final de semana. Um dos mortos foi identificado como Erick e seria morador do bairro Miguel Couto. Os outros três rapazes eram moradores do Morro do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais e que a Polícia Civil está investigando, o quarteto teria saído de Miguel Couto com o intuito de assaltar na região de Cabuçu, bairro cortado pela Avenida Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira).

Ainda segundo informações, depois de fazer várias vítimas de roubo, os amigos seguiram em direção ao Km 37. Ao chegar na Rua Humaitá, no Jardim Guandu, eles teriam tentado roubar um carro onde estavam supostos milicianos fortemente armados. O grupo reagiu a abordagem e trocou tiros com o quarteto que acabou morto.

Corpos não foram encontrados

Depois de mortos, os cadáveres foram retirados e levados para local ignorado. Familiares das vítimas querem dizem que só querem encontrar os corpos. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura o caso e não divulga informações para não atrapalhar as investigações.

Reportagem: Antonio Carlos