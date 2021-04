Miliciano Toni Ângelo volta ao Rio

O miliciano Toni Ângelo voltou ao Rio de Janeiro e cumpre isolamento social no presídio Laércio da Costa Pellegrini, conhecido como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste da cidade. O ex-policial militar estava no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e conseguiu uma decisão judicial favorável à sua volta.

O criminoso foi preso em julho de 2013, depois de se envolver em uma briga em um bar de Campo Grande, na Zona Oeste. Na ocasião, o miliciano foi baleado no rosto e foi socorrido para uma unidade de saúde particular da região e ficou sob custódia. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e em agosto foi levado para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

O ex-PM chegou a chefiar a milícia conhecida como Liga da Justiça, que inicialmente atuava em bairros da Zona Oeste da cidade. Atualmente, o chefe do grupo, que é considerada a maior milícia do Rio, é Wellington da Silva Braga, o Ecko, apontado como o traficante mais procurado da cidade.