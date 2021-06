Miliciano Tandera se torna o mais procurado do Rio após a morte de Ecko; recompensa é de R$ 5 mil

O miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Danilo do Jesuítas ou Tandera, se tornou o miliciano mais procurado do Rio após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, no último sábado (12). A recompensa, segundo o Portal dos Procurados, é de R$ 5 mil.

Tandera, que ganhou o apelido por ter uma tatuagem com o olho de Tandera, do desenho Thundercats, chefia a milícia no bairro do Jesuítas, em Santa Cruz, Manguariba e Palmares. Segundo a polícia, é um dos principais nomes para assumir a maior milícia do Rio após a morte de Ecko.

Danilo também ficou responsável pelas “franquias” da maior milícia do Rio em Seropédica, KM 32 e do bairro Alvorada, em Nova Iguaçu.

Danilo é conhecido por ser extremamente violento e “lavar” o dinheiro da milícia com cavalos de raça, fazendas e outros bens.

A polícia monitora a movimentação de Tandera após a morte de Ecko. Todos os bairros e municípios em que a milícia dele atua são separados pela Avenida Brasil.

“Nós temos a possibilidade de a facção do tráfico de drogas tentar voltar para aquela região. Temos a possibilidade do Danilo Tandera tentar tomar para ele, à força, todo esse território dominado pelo Ecko e temos também aquela sucessão natural que estava abaixo do Ecko, que podem ser os irmãos dele”, explicou o delegado William Pena Júnior, titular da Delegacia de Repressão a Ações Organizadas e Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais (Draco-IE).