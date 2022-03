Miliciano Tandera fica sem ‘Sombra’ nas fileiras de seu bando na Baixada Fluminense

Preso por PMs do batalhão de Mesquita, bandido estava com pistola

Com o território de atuação praticamente cercado pela polícia, a movimentação da quadrilha do miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio, aos poucos vem sendo sufocada pela Operação Asfixia, desencadeada pelo 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita).

Na tarde do último domingo (27), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) prenderam um homem identificado apenas como Sombra, na Estrada da Palhada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A captura do bandido é resultado do trabalho de inteligência (P2), com informações fornecidas pela Sala de Operações da corporação.

De acordo com o comandante do GAT, capitão Caldas, os policiais abordaram o veículo que era conduzido por ‘Sombra’. Durante a revista, foi encontrada uma pistola.

“O bandido é integrante da milícia que atua na região e que é chefiada por Tandera. Durante o feriado de Carnaval intensificamos a Operação Asfixia com o objetivo de minar cada vez mais a atuação desses bandidos”, disse o oficial.

Passagens pela polícia

Na 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu), unidade para a qual o miliciano foi conduzido, ficou constatado que ele tinha passagens por posse e uso de entorpecentes. Agora atrás das grades por porte de arma de fogo, Sombra ficará à disposição da Justiça.