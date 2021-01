Miliciano que expulsava moradores de conjunto habitacional é preso

Acusado de expulsar moradores do conjunto habitacional “Minha Casa Minha Vida”, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e revender os apartamentos, o miliciano Wallace Luís dos Santos foi capturado na comunidade do Cesarão, no mesmo bairro. A captura foi efetuada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE), na última segunda-feira.

Duas vítimas acusaram o paramilitar de ter ameaçado retirá-las de um apartamento do condomínio Serpa “na base da bala”. Contra o bandido, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa.

As vitimas ainda contaram à polícia que Wallace estabeleceu prazo de cinco dias para que a família deixasse o condomínio, ameaçando-as de morte caso a ordem não fosse cumprida. “Eu vou para as guerras da milícia sempre. Eu mato vocês a hora que eu quiser”, disse o miliciano, segundo relato dos moradores expulsos.

De acordo com a especializada, o criminoso faz parte da organização liderada por Wellington da Silva Braga, o “Ecko”. Pelo menos dez famílias foram vítimas do grupo e perderam seus imóveis.