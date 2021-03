Miliciano pode ter feito harmonização facial para enganar polícia

O Portal dos Procurados divulgou ontem um novo cartaz em busca de informações que possam levar à prisão de André Costa Barros, o André Boto, de 35 anos. Investigações da Delegacia de Repressão às Ações Organizadas Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) apontam que ele teria feito recentemente uma harmonização facial para tentar despistar a polícia.

O miliciano é suspeito de extorquir comerciantes e moradores dos bairros de Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Além disso, é investigado pela construção de prédios da milícia. Considerado foragido, o suspeito tem um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.

Em dezembro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, a polícia interditou a construção de um prédio com 37 apartamentos que seria comandada pelo criminoso. A obra não tinha responsável técnico e autorização dos órgãos competentes. As vendas renderiam aos proprietários lucro de cerca de R$ 12 milhões.

Informações sobre o André podem ser enviados ao Disque Denúncia pelos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; APP “Disque Denúncia RJ”; Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/; Mensagens no Twitter: https://twitter.com/PProcurados. O anonimato é garantido.