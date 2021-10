Miliciano fujão é preso pela Polícia Civil em Duque de Caxias

Agentes da 62ª DP (Imbariê) prenderam um miliciano, na última terça-feira, no bairro Parque Estrela, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele foi capturado quando se deslocava pela Estrada União Indústria. A ação foi possível aconteceu após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento. Contra ele, havia mandado de prisão pendente.

O criminoso foi identificado em investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) como integrante da milícia que atua nas localidades da Malvina, Venda Velha, Parque José Bonifácio e Pau Branco, em São João de Meriti. Desde setembro, quando ocorreu uma operação da especializada naquela região, o miliciano fugiu e passou a se esconder no sítio onde foi preso.

De acordo com as investigações, ele ostentava uma vida de rancheiro com cavalos de raça e publicava o padrão de vida elevado capitaneado pelas ações da organização criminosa.

Prisão em Belford Roxo

Outro miliciano foi preso na última quarta-feira por agentes da 54ª DP (Belford Roxo). Ele foi localizado no bairro Xavantes, após cruzamento de dados de inteligência. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.

Segundo os agentes, o criminoso é investigado pela morte de um homem, na semana passada, por disputa de território entre grupos milicianos rivais, na região do Xavantes. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.