Miliciano é transferido para presídio de segurança máxima Bangu 1, na Zona Oeste do Rio

Apontado como número 2 da milícia da Zona Oeste do Rio, o miliciano Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrell, foi transferido na noite do último domingo (20) para o presídio de segurança máxima Bangu 1, no Complexo de Gericinó. Ele passou por audiência de custódia e sua prisão temporária foi mantida.

O criminoso chegou ao Rio na manhã de sábado (19) e foi transportado de helicóptero para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte da cidade. Latrell é suspeito de ser o braço direito da quadrilha comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão do Ecko, morto pela polícia em junho do ano passado.

O bandido foi preso em um hotel próximo ao aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, durante uma operação conjunta entre agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo, na quinta-feira (17). Os agentes apreenderam o documento falso que o suspeito usava e quatro aparelhos de telefones celulares.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) informou que as circunstâncias da presença de Latrell no estado de São Paulo ainda são objeto de investigação.

Bangu 1 abriga os mais perigosos

A penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1) foi criada para abrigar os criminosos mais perigosos do estado. Na unidade, também está preso Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, além de lideranças do Comando Vermelho.