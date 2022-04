Miliciano que chefiava grupo de ações táticas de organização comandada por Tandera é capturado

Um miliciano apontado como responsável por chefiar “grupo de ações táticas” da organização comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera, foi preso em flagrante por policiais civis, na manhã da última quarta-feira (30). Emanoel da Silva de Lima, conhecido como Grande ou Samuca, foi capturado em Cabuçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus calibre .40.

De acordo com a Polícia Civil, o núcleo chefiado pelo bandido tinha a função de vigiar as áreas sob influência de Tandera, repelindo a ação de criminosos rivais, tanto em ofensivas de outros milicianos quanto de traficantes. Além disso, o bandido também ficava encarregado de conter, na linha de frente, eventuais operações das forças de segurança do estado.

Emanoel traz um símbolo do Batman tatuado na altura do ombro direito, prática comum entre os paramilitares que faziam parte da “Liga da justiça”, que era chefiada pelo ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, até ele ser preso, em 2008.

A operação que colocou Emanoel atrás das grades teve a chancela da Força-Tarefa contra milícias da Polícia Civil e contou com a participação de agentes da Delegacia de Serviços Delegados (DDSD), da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Na mesma ação, também foi preso João Antunes de Matos Netos, conhecido como Bem-te-vi.