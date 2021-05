Milícia monopoliza venda de cestas básicas na Baixada Fluminense

Polícia diz que criminosos aumentam fortuna com a exploração ilegal em novas atividades.

A Polícia Civil afirma que grupo paramilitar que atua em Nova Iguaçu está monopolizando novas atividades ilegais, como a venda de cestas básicas, para aumentar a fortuna. As investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apontam que os bandidos atuam nos bairros da Posse, Camari, São Jorge e Luiz de Lemos.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) informou que a organização criminosa, composta por pelo menos 13 integrantes, é investigada desde 2015. Além da venda de cestas básicas, muito comercializadas principalmente durante a pandemia da Covid-19, o bando já explorava a venda de gás, água, pontos de internet e de tv a cabo, de acordo com o MP e a Polícia Civil.

“Eles trabalham com extorsão, roubo e “clonagem” de veículos, monopolizando atividades econômicas lícitas ou ilícitas, como distribuição de internet, gatonet, venda de cestas básicas, gás, água, entre outras coisas, sem concorrência de mercado. Essas ações ocorrem independente da existência ou não de extorsão, ainda que não existam extorsões como cobranças de taxas de segurança, sempre existirá a tentativa de monopólio sobre atividades econômicas lícitas ou ilícitas, que normalmente constituem motivação para os homicídios apurados pela especializada”, disse o delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF.

Encontrado em condomínio de luxo

Um dos integrantes dessa milícia é Alexander Moreira da Silva, conhecido como Nem da Posse ou Nem 38, de 26 anos, preso em 27 de abril, por policiais da 24ª DP (Piedade). Ele foi encontrado em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde havia acertado um valor de aluguel do apart hotel em torno de R$ 3 mil. Para a polícia, a estadia na área nobre estava sendo custeada com o dinheiro da organização criminosa.

Segundo denúncia do MP, Nem da Posse integra o grupo paramilitar e é apontado como responsável por uma série de crimes cometidos pelo grupo. O bandido foi preso em cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Ele foi apontado como um dos autores do assassinato de Mario Fernando Oliveira Silva, em junho de 2020, na saída de um bar, na Estrada da Gama, em Nova Iguaçu.

Segundo a polícia, a motivação para o crime se deu pelo fato da vítima, no passado, ter tido envolvimento com tráfico de drogas. Mario Fernando foi atacado com tiros de pistolas calibres 9mm e .40, que o levaram a óbito ainda no local.

Além disso, o miliciano ainda é investigado em outros dois inquéritos de homicídio da DHBF. Um deles, é sobre morte do policial militar Railinson de Carvalho Barbosa, no dia 19 de março, no bairro Caiuaba, em Nova Iguaçu.

O PM estava em frente a sua empresa de internet, quando quatro homens, a bordo de um Voyage prata, chegaram atirando contra ele, por volta das 17h45. A especializada apura se o crime foi motivado pela disputa por pontos de internet, já que os milicianos não aceitam concorrências.

Nem da Posse também é suspeito de ter matado André Luiz dos Santos Luiz, no ano passado. O homem estava fazendo serviço de manutenção na calçada de sua casa, quando foi executado a tiros. A polícia acredita que o homicídio também foi motivado porque a vítima era ex-presidiária e já teve relação com o tráfico de drogas.

Miliciano é aliado de Tandera

A Polícia Civil informou que Alexander Moreira da Silva, Nem da Posse, se tornou a lider da milícia em fevereiro, após a morte de seu comparsa João Paulo Eduardo de Lima, dentro de uma pizzaria na Estrada Luiz de Lima.

Segundo o MP, João Paulo, que era conhecido como JP, era um dos braços financeiros do grupo, controlando a venda de água e gás na região, além de exercer agiotagem.

Com a liderança, Nem passou a ter contato direto e ser um dos homens de confiança Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos milicianos mais procurados do Estado do Rio. O bando de Tandera apoiou a invasão às comunidades da Dezoito e do Urubu, no Rio, controladas por traficantes do Comando Vermelho (CV), no final de janeiro.

Na ocasião, quatro paramilitares, oriundos de Nova Iguaçu, foram presos pela Polícia Militar com três fuzis e duas pistolas.