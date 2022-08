Milícia de Zinho é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio (MPRJ) deflagraram uma operação na manhã de quinta-feira (25) para prender Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, o principal chefe da milícia que atua no estado.

Ele é suspeito da morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, em 4 de agosto, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Oito pessoas foram presas, ao menos uma delas levada para a sede da PF. Geovane da Silva Mota, o GG, apontado também como um dos chefes dessa milícia, foi preso em um hotel de luxo na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

A operação terminou com oito presos. Quatro deles já estavam detidos, e agora entram também como alvo da ação. São eles: Luis Fillipe dos Santos Maia, o Padim; Rodrigo dos Santos, o Latrell; Alexandre Silva de Almeida, o Solinha; e André Costa Bastos, o Boto. Foram localizados hoje e estão agora em preventiva: Geovane da Silva Mota, o GG; Vanderlei Proença de Souza, o Azeitona; Vitor Eduardo Cordeiro Duarte; o Pardal ou Tabinha; e Douglas de Medeiros Alves Rosa. Na casa de Vitor Eduardo foram encontrados R$ 100 mil em dinheiro vivo, além de joias.