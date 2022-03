Miguel Pereira, no Centro-Sul do RJ, vai ganhar o maior parque dos dinossauros do mundo

A partir do mês de maio, seres pré-históricos vão invadir a cidade de Miguel Pereira, no Centro-Sul do RJ. A cidade irá receber o mais novo e maior parque dos dinossauros do mundo, o “Parque dos Dinos”. O local onde ficará localizada a atração é uma reserva ambiental com área de quase 1,5 milhão de metros quadrados na região conhecida como “Vale do Café”. O novo ponto turístico do estado deve receber mais de 1 milhão de pessoas anualmente.

O Jurassic Park Fluminense terá réplicas de mais de 40 espécies de dinossauros. O maior deles, o Argentinossauro, chega a 13 metros de altura e 30 metros de comprimento. A iniciativa foi desenvolvida pela Prefeitura de Miguel Pereira em parceria com os empresários Marcio Clare, investidor no ramo imobiliário, e Sávio Neves, que é presidente do Trem do Corcovado e vice-presidente da Associação Brasileira de Trens Turísticos. O local que sedia o parque é remanescente de antiga fazenda do século XVIII. As ruínas compõem o cenário.

Fabricados na China

Das 40 réplicas que integram o parque, cerca de 30 foram encomendadas por meio de contrato com uma empresa da China. Os outros dez são obras artísticas produzidas em fibra de vidro pelo escultor brasileiro Glauco Bernardi. As atrações importadas foram recebidas há pouco mais de uma semana.

As 30 peças levaram mais de 40 dias em um navio e precisaram ser transportadas por sete carretas até Miguel Pereira. As maiores precisam ser montadas. Outras já chegaram prontas. A curiosidade das réplicas é o fato de serem animatrônicos, ou seja, são semelhantes a robôs que vão interagir com o público movendo partes do corpo e emitindo sons.

Todo o conteúdo educativo oferecido no parque tem orientação de profissionais do Museu Nacional e do diretor da instituição, o paleontólogo Alexander Kellner. Em um dos ambientes do parque, estarão partes originais de dinossauros, disponibilizadas pelo museu.