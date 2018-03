Foto: Reprodução

O município de ​​São João de Meriti recebe amanhã, o Cine Clube – Direito em Movimento, que vai exibir o documentário ‘Mexeu com uma, mexeu com todas’, da cineasta Sandra Werneck, com debates sobre os direitos das mulheres e informações de como combater o assédio. O filme mostra depoimentos de Maria da Penha, Luiza Brunet, Joana Maranhão e Clara Averbuck, entre outras, e aborda a questão da violência contra a mulher e a importância do apoio às vítimas.

O evento é realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio (CAARJ), em homenagem ao mês das mulheres, e as exibições acontecerão até abril, em diversas cidades do ​e​stado do Rio. A sessão em ​São João de Meriti será realizada no ​Jardim Meriti, às ​17​h​30​.