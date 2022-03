MetrôRio faz campanha de prevenção e combate à violência contra a mulher

Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher (8 de março), o MetrôRio colocará em ação uma série de medidas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. As ações ocorrem entre os dias 7 e 11 de março e são encabeçadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através do programa Empoderadas, que conta com o apoio do MetrôRio.

Durante o período serão promovidas rondas nos vagões femininos – nos períodos da manhã (6h às 9h) e da tarde (17h às 20h) – para atendimento e orientação às passageiras. As mulheres também poderão participar de uma consulta pública para identificar casos de violência e traçar um perfil das vítimas. A pesquisa foi criada pelo programa em parceria com o núcleo de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Também circularão pelas composições equipes do programa Empoderadas, lideradas por Érica Paes, criadora do grupo, que darão informações sobre o projeto e sobre violência contra as mulheres. As usuárias do metrô poderão ainda esclarecer as suas dúvidas sobre como denunciar casos de ameaças, agressão física, abuso psicológico, moral, patrimonial, físico ou sexual.

Aviso sonoro nas plataformas

O público circulante no sistema metroviário terá também acesso, através dos painéis de TVs dos trens do MetrôRio, a vídeo informativo e aviso sonoro nas plataformas de embarque sobre canais de atendimento, acolhimento, orientação jurídica e psicológica e de promoção e incentivo ao empreendedorismo. As informações, que estarão disponíveis durante o mês de março, poderão ser acessadas por meio de um QR Code, que será exibido nas telas e lido pelas câmeras dos celulares.

Após o encerramento das atividades de conscientização, o programa Empoderadas e a Uerj produzirão um relatório que pode servir de base para a elaboração de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres.