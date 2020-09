MESTRE DIDA NASCIMENTO apresenta “Donana na sua Casa”

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Na sexta-feira (18), estreia a série de vídeos “Donana na sua Casa: Música e Arte através da capoeira”, que busca difundir a técnica e conhecimentos da prática da capoeira dialogando com a música e artes.

Os vídeos apresentados por Mestre Dida Nascimento (foto) (Associação Cultural Capoeira Palmares) estarão disponíveis toda sexta a partir das 19h no canal do Youtube e no perfil do Instagram do Centro Cultural Donana.

Este projeto foi premiado no edital “Cultura Presente nas Redes” da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

O Centro Cultural Donana é uma organização sem fins lucrativos que busca propiciar a vivência cultural, incentivar e agregar as múltiplas manifestações artísticas e educacionais.

Sede: Rua Aguapeí, 197, bairro Piam, Belford Roxo, Rio de Janeiro.

Redes Sociais

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_syDt5Vpw_3mk-VsqmdRqw?sub_confirmation=1

Facebook: https://web.facebook.com/donanaoficial

Instagram: https://www.instagram.com/centroculturaldonana/