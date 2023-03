Messias Freitas anuncia evento cultural gratuito no Vidigal  

Confirmado a 10° Edição do Encontro Nacional de Cultura Popular no Vidigal – RJ considerado o maior encontro de cultura afro realizado em favela, produzido pelo coordenador Messias Freitas que também é o fundador do Ponto de Cultura Vidigal Capoeira. O evento tem o patrocínio do Foca (Fomento a Cultura Carioca) 2022.

“Atribuímos o sucesso do evento que está na sua décima edição e temos imensa gratidão aos nossos mestres mais velhos e aos ancestrais que plantaram e resistiram com muita luta e sabedoria. Sempre soubemos desde o início aonde estávamos pisando, e que a luta, desvalorização e o preconceito já fazem parte do nosso dia a dia. Apenas seguimos em frente plantando e colhendo o bem” analisa Messias.

O evento reunirá diversas personalidades da cultura popular de diversos pontos do país e acontecerá do dia 13 a 19 de março.

A programação será composta por oficinas, palestras, workshops, encontro de mestres, apresentações, lançamentos de livros, exposições de fotos, encontros de capoeiristas, contação de história, mostra de filmes e documentários, intervenção teatral, promoção gradual dos alunos do projeto e lançamentos de álbuns musicais .

“É de extrema importância ressaltar que é necessário cada vez mais políticas públicas que democratizem a educação e a cultura popular. O que motivou e possibilitou foi o Fomento a Cultura Carioca (FOCA) que patrocinou essa iniciativa que reunirá de maneira presencial artistas de vários pontos do país” explica Messias.