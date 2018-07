Mesquita terá aulões esportivos ao ar livre em julho

Foto: Arquivo/PMM

Durante o mês de julho, a Prefeitura de Mesquita vai oferecer aulões esportivos gratuitos nas praças João Luiz do Nascimento, no Centro, e do Cosmorama. As atividades acontecem entre os dias 17 e 27, sempre de terça a sexta, de 7h às 21h. As aulas são organizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SEMCELT) e abertas para toda população.

