Mesquita segue com força-tarefa para amenizar danos causados pelas chuvas

Edição: Jota Carvalho / Hora H / 01/03/2020

A Prefeitura de Mesquita continua com o trabalho de força-tarefa nos bairros da cidade.

As chuvas que afetaram o município nas últimas horas prejudicaram, principalmente, as regiões da Chatuba, Santa Terezinha, Coreia e Centro. Retroescavadeiras e caminhões estão sendo utilizados para a desobstrução das vias públicas e todas as áreas do governo estão atuando em conjunto para dar suporte à população afetada. De acordo com números da Secretaria Municipal de Assistência Social, mais de 750 pessoas receberam suporte dos CRAS que foram abertos no domingo (1) especialmente para a ação. Neles, mais de 150 famílias receberam acolhimento e doações, principalmente de cestas básicas, kit de limpeza e higiene pessoal e água, além de serem orientadas sobre a situação. Apesar de ter sido oferecido como abrigo para quem precisasse, a Escola Municipal Che Guevara recebeu apenas doações feitas pelos mesquitenses e essas já foram redirecionadas aos locais de necessidade.

As principais sugestões de doação feitas pela Prefeitura são de kits de limpeza pessoal e geral; colchonetes ou colchões; fraldas geriátricas e infantis; roupas de cama, banho e em geral; cobertores; água e leite.

A Defesa Civil da cidade, juntamente com a Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, age para o controle de danos e ajuda aos cidadãos. Locais como a Rua Coronel França Leite, onde o solo cedeu logo de manhã, já foram interditados e passam pela avaliação de profissionais.

Defesa Civil e bombeiros

Para entrar em contato com a Defesa Civil de Mesquita, a população pode ligar para 199 de qualquer fixo ou para o (21) 2696-2391 de qualquer aparelho. Caso seja necessário entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, o número é 193.

Funcionamento da Prefeitura

As chuvas causaram, ainda, danos ao funcionamento da máquina pública. Em função disso, a sede da Prefeitura de Mesquita não realizará atendimento aos munícipes nesta segunda-feira, dia 2 de março. As atividades se concentrarão na organização e limpeza do local. No entanto, o funcionamento interno ocorrerá normalmente, para fins de licitação e demais tarefas do governo municipal. Os serviços voltarão na terça-feira, dia 3. Já as unidades de saúde e educação da cidade, como escolas, clínicas da família e postos de saúde, seguirão com suas atividades. O mesmo vale para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Segundo a secretária de pasta, Erika Rangel, os munícipes que ainda precisarem de atendimento nesta segunda-feira ou os que estiverem interessados em realizar doações, poderão recorrer às seguintes unidades, no horário de 9h às 17h: Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398; Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral 220, na Praça Sete Anões; Juscelino – Avenida São Paulo 465, no Centro; Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426 e Banco de Areia – Rua Bicuíba 48. (Fonte: Ascom/PMM)