Mesquita oferece 966 vagas gratuitas para atividades esportivas

Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Mesquita, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SEMCELT), está com 966 novas vagas abertas para atividades esportivas oferecidas na Vila Olímpica de Mesquita.

Os interessados podem se inscrever até amanhã, dia 6 de abril, na Vila Olímpica do município, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita, s/n, Cosmorama, entre 9h e 11h da manhã e de 13h às 15h. É necessário levar identidade, cpf, comprovante de residência, uma foto 3×4, declaração escolar e um laudo médico. As atividades são abertas para todos a partir dos seis anos de idade.