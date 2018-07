Mesquita: ‘Marcha pela Diversidade’ tem várias atrações confirmadas

Foto: Divulgação

Quando 9 de setembro, um domingo, chegar, vai acontecer em Mesquita a 10ª Marcha Pela Diversidade. Durante nove horas, várias atrações sobem ao palco montado no Paço Municipal da Prefeitura de Mesquita e seguem o Trio Elétrico a partir das 14h, até as 22 horas. Verônica Costa (foto) é a embaixadora do evento.

