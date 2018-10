Mesquita lidera campeonato estadual infantil de futsal em duas categorias

O time Mesquita Futsal lidera o Campeonato Estadual da modalidade nas categorias Sub-9 e Sub-11, da Série Bronze e está a um ponto do líder na categoria Sub-11 com um jogo a menos. O campeonato é disputado por oito equipes em cada uma das categorias. Os jogos da primeira rodada do returno aconteceram no último sábado (13). Os mesquitenses ganharam em casa, na Vila Olímpica.

Na categoria Sub-9 a vitória sobre a equipe do Serrano, de Petrópolis, foi por 5 a 0. Na Sub-11, 7 a 1. Já na Sub-13, o Serrano levou a melhor sobre o Mesquita Futsal por 7 a 0.

Para enfrentar os próximos confrontos, as equipes do Mesquita Futsal contam com uniforme completo de jogo, de treino e de passeio, e uma comissão técnica formada por um treinador para cada categoria, coordenador, supervisor, preparador físico, preparador de goleiros e fisioterapeuta. Os treinos são realizados três vezes por semana na quadra revitalizada da vila olímpica do município.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, se mostra otimista com os resultados alcançados até agora e planeja formar mais uma categoria de base para 2019. “Nós temos o desejo de iniciar um trabalho na categoria sub-7 visando o próximo ano. Estamos planejando alguma movimentação para começar a preparar um time em potencial nessa direção. Por isso é importante ter um bom desempenho nas categorias que estamos disputando para avançar e consolidar um trabalho de excelência no futsal”, ressalta.

Os times voltarão a jogar neste sábado (20), na vila olímpica, às 9h e 10h20. Desta vez, os adversários serão do Planeta Bola.

Por Jota Carvalho/Hora H