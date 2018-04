Mesquita lançará programa Criança Feliz no dia 5 de abril

Foto: Divulgação

Mesquita se prepara para lançar, no próximo dia 5 de abril, quinta-feira, o programa “CriançaFeliz” na cidade. O evento acontecerá no auditório Zelito Viana, localizado no primeiro andar da sede da prefeitura, na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, a partir das 10h. Na ocasião, além de autoridades do município, participarão também representantes do governo estadual.

“Essa é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que amplia a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. Ele apoia as crianças desde o período da gestação até seus primeiros anos de vida, com instrumentos que promovem o desenvolvimento desses bebês”, explica Cristina Quaresma, a secretária municipal de Assistência Social de Mesquita.

Um dos pilares do programa são as visitas domiciliares, que trabalham o fortalecimento de vínculo entre a mãe e as famílias com crianças até 3 anos de idade ou, no caso das inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), até os 6 anos. Na semana entre 12 e 16 de março, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita participou de uma capacitação promovida pelos governos estadual e federal no Centro do Rio. Agora, esses conhecimentos estão sendo replicados para as pessoas que ficarão responsáveis pelas visitas nos públicos-alvo da iniciativa.

“Esse programa cria uma intersetorialidade bastante interessante para garantir o desenvolvimento da primeira infância, já que promove uma parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde. A meta é alcançar 500 crianças em Mesquita nessa iniciativa”, avisa Cristina Quaresma.