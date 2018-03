Mesquita inaugura novas salas de dança e oferece mais 188 vagas para a população

Foto: Divulgação

Após uma breve reforma em suas estruturas, a Prefeitura Municipal de Mesquita retomará suas atividades de dança com salas novas e melhores estruturadas para a população. A inauguração ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 26, quando estarão disponíveis 188 novas vagas para as modalidades de danças oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, ou seja, balé, dança de rua e dança do ventre.

Mesquita também tem aulas grátis em outras modalidades culturais: canto, dublagem, grafite, jogos, pintura e desenho, teatro, violão, sax, trompete, violino e xadrez. Para se inscrever, basta comparecer à sede da secretaria de Cultura, na Estrada Feliciano Sodré 2.931, no Centro, das 10h às 16h. É necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição.