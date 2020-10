Mesquita é fechada em Paris após decapitação de professor que mostrou charges de Maomé

FRANÇA – O governo francês determinou o fechamento temporário de uma mesquita nos arredores de Paris ontem, parte de uma ação repressiva a muçulmanos que incitam o ódio. A ação ocorre após a decapitação do professor de História, Samuel Paty, que mostrou caricaturas do profeta Maomé a seus alunos.

Antes do ataque, a Grande Mesquita de Pantin, um subúrbio de baixa renda a nordeste da capital, havia compartilhado um vídeo em sua página no Facebook que expressava ódio contra o professor de história Samuel Paty.

A polícia colou avisos da ordem de fechamento diante da mesquita, e as autoridades prometeram uma reação dura contra os disseminadores de mensagens de ódio, os pregadores de sermões radicais e os estrangeiros que se acredita representarem uma ameaça à segurança da França.

A ordem de seis meses se deveu “ao único propósito de evitar atos de terrorismo”, disse o aviso emitido pelo chefe do Departamento de Seine-Saint-Denis. A decapitação de um servidor público por parte de um suposto islâmico, devido ao uso da sátira religiosa para explorar com os estudantes o debate sobre a liberdade de expressão, um princípio muito valorizado da democracia da França, convulsionou o país e chocou o mundo. O ministro do Interior, Gérald Darmain, disse nesta semana que a França enfrenta um “inimigo interno”.