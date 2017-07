Mesquita capacita servidores sobre Caderneta de Saúde

Foto: (Maicon Ferraz)

A Prefeitura de Mesquita, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), realizou hoje (28), uma capacitação para uso da Caderneta do Adolescente. A atividade

aconteceu na Policlínica de Mesquita, localizada na Avenida União, 676, em Santa Terezinha.

A psicóloga Mônica Costa, responsável pela capacitação, explica que a Caderneta de Saúde do Adolescente é fornecida pelo Ministério da Saúde e oferece orientações

diversas sobre a fase da vida do adolescente, como crescimento e desenvolvimento, abordando questões como a evolução do corpo feminino e masculino da infância

até a vida adulta, além da prevenção da violência sexual.

O documento também permite o registro de informação sobre o atendimento médico realizado nas Unidades

de Saúde, possibilitando acompanhar, por exemplo, a situação vacinal dos adolescentes.

“O objetivo é capacitar os profissionais de saúde sobre o uso adequado da caderneta e sobre como abordar cada tema junto dos adolescentes e seus familiares. Por

trazer a discussão do crescimento e desenvolvimento, o documento também estimula a discussão sobre o futuro e os profissionais precisam está preparados para colaborar

nesse processo”, diz Mônica.