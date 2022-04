Meriti sedia Etapa Municipal da IV Conferência Nacional de Educação CONAE-2022

A Etapa Municipal da IV Conferência Nacional de Educação CONAE-2022 do Plano Nacional de Educação (PNE 2024-2034) aconteceu na última terça-feira (12), no CIEP 132 Municipalizado São João Bosco. O tema do encontro foi “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira” em que foram discutidos os rumos da educação brasileira para os próximos 10 anos foram discutidos na reunião.

“Temos inúmeras possibilidades de proporcionar aos nossos alunos algo totalmente inédito. A pandemia fez com que a educação se reinventasse. Meu desejo é que São João de Meriti possa dar uma grande contribuição para a educação do nosso país”, afirmou o secretário de Educação, José Carlos.

Metas não cumpridas

O PNE está em vigor desde 2014 e, em todo o país, apenas cinco das 20 metas foram parcialmente cumpridas. A expectativa dos educadores é que esse novo plano possa contribuir para a construção de uma educação pública mais inclusiva, mais equitativa e de qualidade para todos.

O encontro reuniu cerca de 170 pessoas entre delegados, coordenadores e organizadores do setor. Vale ressaltar que o Plano Nacional de Educação é de responsabilidade do Ministério da Educação e que os municípios podem contribuir com suas perspectivas para a educação nacional.