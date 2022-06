Meriti sai na frente para frear nova onda de covid-19

Decreto determina que os profissionais de todas as unidades de saúde do município voltem a usar máscara e a fazer uso do álcool em gel

Em pronunciamento em suas redes sociais na tarde de quarta-feira (8) agora há pouco, o prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, que também é médico, anunciou as novas medidas para o combate a mais essa possível onda de contaminação da covid-19.

O decreto 6.748 assinado na última terça-feira (7), determina que os profissionais de todas as unidades de saúde do município voltem a usar máscara e a fazer uso do álcool a 70% e recomenda que o uso das máscaras também seja feito nas repartições da prefeitura, nas escolas e no comércio.

Aumento do número de casos

Dados da Secretaria de Saúde do município, que possui a maior densidade demográfica da América Latina, mostram o aumento do número de casos positivos na cidade. Em abril foram 89. Em maio, 93 e nesta primeira semana de junho, 164 testes deram positivo. Até o momento não há registro de caso grave, nem de internação pela doença. O governo segue acompanhando de perto os números para tomar as decisões necessárias.