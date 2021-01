Meriti recebe primeiro lote de vacinas; enfermeira foi a primeira a ser imunizada

Na manhã de ontem, a Prefeitura de São João de Meriti recebeu o primeiro lote da vacina contra coronavírus. A remessa do Ministério da Saúde foi entregue pelo Governo do Estado. Acompanhado do vice-prefeito, Valdecy da Saúde e da secretária de Saúde, Marcia Lucas, o prefeito, Dr. João Ferreira Neto, acompanhou a chegada da vacina à Vigilância Sanitária e aproveitou para falar sobre o processo:

“Eu estarei à frente de todas as etapas, fiscalizando pessoalmente. Nossa prioridade é vacinar os profissionais da saúde, nossos idosos internados e os acamados. A vacinação é um marco na história da nossa cidade e do nosso país”, disse. Meriti recebeu, inicialmente, 7.435 doses, metade das 14.870 destinadas à cidade para esta fase.

Vacinação

Às 17h de ontem, foi vacinada a primeira pessoa no Hospital Municipal de São João de Meriti. A auxiliar de serviços gerais Lucilene Quintino Alves da Silva, de 52 anos, funcionária da Secretaria Municipal de Saúde há 16 anos, atua diretamente na ala de pacientes graves de Covid-19.

A ação aconteceu no Hospital Municipal de São João de Meriti e contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, do vice-prefeito, Valdecy da Saúde e da secretária Municipal de Saúde, Marcia Lucas.

Hoje, começa a vacinação para: profissionais da saúde na linha de frente no combate à Covid-19; pessoas a partir dos 60 anos institucionalizadas (que vivem em asilos); pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem em residência inclusiva);

Equipes da secretaria irão até o asilo Casa São Francisco de Assis para atender esse grupo prioritário no município. Outras equipes (Estratégia de Saúde da Família e Programa Melhor em Casa) atuarão junto às pessoas com deficiência física, que estejam em vivência inclusiva.