Meriti realiza mais uma edição do ‘Prefeitura no seu Bairro’ em comemoração aos 74 anos de emancipação

No próximo dia 21, São João de Meriti completa 74 anos e para comemorar a data, a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, dará início à segunda edição do programa Prefeitura no seu Bairro, na quinta-feira (19). O evento, que acontecerá no bairro Éden, vai durar três dias, e é uma grande ação social que leva diversos serviços da administração pública às comunidades do município.

A primeira edição foi no Morro do Prefeito, onde mais de 10 mil pessoas foram atendidas. Novamente, as Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade, Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Indústria e Comércio, Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda estarão presentes, agora, no Morro do Castelinho, em Éden, para atender à população local.

O Governo do Estado trará os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho.

Ao mesmo tempo, ações educativas nas escolas, plantio de mudas no Horto Municipal e diversas atividades artísticas e culturais já estão ocorrendo em dois pontos da cidade a Praça dos Três Poderes (em frente à prefeitura) e a Vila Olímpica, no bairro Grande Rio, locais amplos e abertos.