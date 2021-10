Meriti realiza 3ª edição do ‘Prefeitura no seu Bairro’

A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o governo do RJ, realizou no último sábado, a 3ª edição do programa Prefeitura no seu Bairro. O evento, que contou com a presença do governador Claudio Castro, ocorreu no Morro Azul, no Jardim Sumaré, oferecendo diversos serviços da administração pública à comunidade.

A colaboração entre estado e município se deu por meio da articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ). Para atender às demandas dos moradores, o evento contou com a participação das Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade (com Bem-Estar Animal), Assistência Social, Casa Civil, Cultura e Direitos Humanos, Defesa Civil, Educação, Esporte e Lazer, Fazenda, Indústria e Comércio, Obras, Planejamento, Saúde, Serviços Públicos, Trabalho e Renda e de lideranças políticas locais.

Mais de 40 atendimentos

Desde a primeira edição do programa, realizada em julho, mais de 40 mil pessoas já foram atendidas. O Governo do Estado trouxe os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho.

O prefeito Dr. João comentou: “Sou muito fiel aos meus eleitores aqui do Morro Azul, estou juntamente com meu amigo e governador Cláudio Castro mudando a história de São João de Meriti, os convênios e parcerias que foram assinados aqui podem ser considerados uma das maiores vitórias administrativas do município. Todo o valor será investido em melhorias para a população”.

Também foram oferecidas à comunidade: imunização H1N1, vacinação antirrábica, licenciamento e fiscalização de obras particulares, emissão e isenção para solicitação de documentos, entre muitos outros serviços.

Moradores elogiam iniciativas

Roberto Santos, auxiliar de serviços gerais, morador da comunidade há 50 anos, destacou a importância de programas de assistência, agradeceu ao prefeito por todos os serviços. “São João de Meriti está renascendo, quem o viu ontem, não o reconhece mais, isso só foi possível graças a boa atuação da prefeitura”, disse.

Já Simone Souza, moradora local, parabenizou o atendimento prestado por toda a equipe envolvida no programa e pediu para que eventos como esse sejam realizados pelo menos duas vezes por ano: “Estou gostando muito dos serviços prestados aqui na comunidade, aproveitei para realizar o exame de sangue do meu filho e marquei minhas consultas. Gostaria de agradecer o prefeito e a todos os envolvidos”.

Certificado de concessão da Cedae e escola inaugurada

O governador Cláudio Castro entregou nas mãos do prefeito Dr. João um certificado simbólico no valor de R$ 309.498.692,87 da concessão da Cedae. O dinheiro será usado para muitas obras e melhorias que vão impactar diretamente na qualidade de vida dos moradores do município.

Ele destacou a importância da união entre o governo do estado e a prefeitura. E afirmou: “Estamos mostrando que não é só de asfalto e ponte de tijolo que vive o Estado, pois ele é feito de pessoas, sonhos e histórias. É por isso que estamos trabalhando arduamente”.

Em seguida, Castro, Dr. João e o deputado Valdecy da Saúde reinauguraram o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado no Jardim Meriti, a quadra Esportiva Manuel Lopes, no Morro Azul, Jardim Sumaré e Escola Municipal Antônio Guedes, nos Trezentos. A unidade escolar foi totalmente reformada e nela estudam 365 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental I.

Em seu pronunciamento, Dr. João agradeceu ao governador pela união e pelos investimentos realizados na cidade, destacando a importância da parceria entre estado e o município. “Nosso governo ficará na história política de São João de Meriti pela quantidade de obras, investimentos e melhorias que estamos trazendo para a educação na nossa cidade”, afirmou.