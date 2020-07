Meriti promove Mutirão de Teste Rápido gratuito para covid-19 no Sumaré

Os moradores de São João de Meriti puderam participar hoje (10) de um mutirão de testes rápidos para a covid-19 realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação aconteceu no Largo dos Trezentos, no Sumaré, com 1.000 testes ofertados para a população.

O serviço, destinado principalmente para pessoas que apresentam sintomas característicos da doença como tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar, entre outros, atendeu também a todos que compareceram ao local.

Para fazer o exame é necessário preencher um cadastro com a equipe de profissionais que em seguida aplicam o teste. “O exame identifica se o indivíduo teve contato com o vírus. Caso o paciente teste positivo ele será será encaminhado para fazer a sorologia e iniciará o tratamento imediatamente”, Afirmou o coordenador de Saúde da Família, Fabio Soares.

Além de fazer o exame, alguns moradores aproveitaram para tirar dúvidas sobre o coronavírus: “Vim fazer o teste hoje porque há algumas semanas tive todas os sintomas da doença e não fui ao médico para confirmar. Quando soube do mutirão corri pra fazer, mas o teste deu negativo”, disse Izabela Nascimento, de 29 anos.

Outros bairros

Para a dona de casa, dona Roseane Freitas, 61 anos, moradora do bairro, o mutirão facilitou a ida dela ao local, “Já estou na zona de risco e vez ou outra me sinto fraca e febril. Estava com medo de ir ao hospital e acabar infectada. Então, aproveitei o momento para realizar o exame e saber o que mais posso fazer para me prevenir”, declarou.

A iniciativa contou com a presença do prefeito Dr. João e da secretária de Saúde, Marcia Lucas, e passará por outros bairros nas próximas semanas.

