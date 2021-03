Meriti normaliza coleta e recolhe mais de seis mil toneladas de lixo nas ruas do município

Desde o dia 1º de março a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de São João de Meriti recolheu mais de seis mil toneladas de lixo nas ruas do município e a coleta foi normalizada. O acúmulo ocorreu após a prefeitura ter cancelado a concessão com a empresa de coleta de lixo Meriti Mais Verde, celebrada na gestão do antigo prefeito da cidade, pouco antes de deixar o governo.

Com apoio de caminhões compactadores, basculantes, poliguindastes com caçambas estacionárias e máquinas, os funcionários da secretaria realizaram um mutirão de limpeza na última semana e, ao todo, são 18 caminhões nas ruas fazendo o serviço em dois turnos. Agora, o município já voltou à coleta regular e com o fim do contrato a prefeitura passou a economizar cerca de R$ 2,5 milhões ao mês, valores que vão ajudar no pagamento dos aposentados e pensionistas do município.

Na última segunda-feira, o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, junto com o secretário de Serviços Públicos, João Roberto (Joãozinho), recebeu parte dos coletores e dos novos veículos que estão percorrendo a cidade em frente à sede da prefeitura para a gravação de um vídeo, onde esclareceu a questão.

Suspensão do contrato

No último dia 19 de fevereiro, por orientação do Tribunal de Contas do Estado, a prefeitura suspendeu o contrato com a empresa Meriti Mais Verde, assumindo integralmente o serviço. Isso ocorreu após a gestão atual pedir o cancelamento na justiça, tendo em vista que, nos últimos meses de sua gestão, o antigo prefeito da cidade realizou a concessão do serviço por 30 anos, no valor de R$ 1.8 bilhão.

Cronograma

Segunda, quarta e sexta-feira – Coletas diurnas (Bacia de Éden, Castelinho, Engenheiro Belford, Éden, Gato Preto, Parque Juriti, São Mateus, Tomazinho, Vila Humaitá, Vila Norma (parte alta), Vila Tiradentes, Vila União).

Coletas noturnas (Agostinho Porto, Coelho da Rocha (altura da Cadore), Éden, Fazenda Carrapato, Grande Rio, Jardim José Bonifácio, Parque Alian, Vila Jurandir, Vila Norma (parte baixa), Vila Rosali, Vila Zulmira).

Terça, quinta e sábado – Coletas diurnas (Jardim Botânico, Jardim Íris, Jardim Metrópole, Jardim Nóia, Jardim Meriti, Jardim Paraíso, Morro Azul, Parque Araruama, Parque José Bonifácio, Parque Novo Rio, Parque Tietê, Venda Velha, Vila São João, Vila São José, Jardim Sumaré).

Coletas noturnas (Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Morro Sendas, Parque Analândia, Praça da Bandeira,

Todos os dias – coletas diurnas e noturnas (Centro de São João de Meriti – praças e vias principais; Centro de Vilar dos Teles – praças e vias principais.