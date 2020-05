Meriti inicia entrega em casa de certidões que ainda não foram retiradas

As solicitações serão realizadas aos cartórios, sempre que o cidadão alegar não possuir meios para se locomover até lá.

Para evitar que a população se exponha ao novo coronavírus, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial, fará a entrega em casa de cerca de 300 certidões de nascimento, casamento e óbito que não foram retiradas.

Após alinhamento com o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, a secretária da pasta, Ana Paula Rosa, e a coordenadora Daiana Souza, tiveram sinal verde para traçarem a estratégia de entrega do material, definindo o Centro de Referência em Direitos Humanos, subordinado a secretaria, como responsável pela execução da tarefa.

A manicure Cristiane Almeida (39), moradora do bairro Jardim Santo Antônio, recebeu ontem as segundas vias das certidões dela e da filha menor. “Devido à pandemia eu não pude ir pegar, então eu pedi ajuda e fui atendida”, completou.

As solicitações serão realizadas aos cartórios, sempre que o cidadão alegar não possuir meios para se locomover até lá. “A certidão de nascimento é o primeiro documento civil que um cidadão adquire após nascer e necessário para a retirada de outros documentos”, ressaltou a secretária da pasta, Ana Paula Rosa.

Importante dizer que, com exceção do CPF, é gratuita a emissão de segunda via para todas as demais documentações básicas, sempre que o solicitante for hipossuficiente, ou seja, não puder arcar com as despesas.

O Centro de Referência em Direitos Humanos atende de segunda à sexta-feira, das 11h às 15h pelo telefone 21 3755-8297.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti