Meriti inaugura Hospital Municipal para atender pacientes da Covid-19

Publicado por Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com

A Prefeitura de São João de Meriti inaugurou nesta quarta-feira (20/5), o primeiro hospital municipal da cidade. O local, que abrigava o antigo Posto de Assistência Médica – PAM, passou por grande reforma e, no momento, funciona como hospital de retaguarda, recebendo exclusivamente pacientes da covid-19, transferidos da UPA do bairro Jardim Íris, atual emergência adulta do município. De acordo com o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, o agora Hospital Municipal de São João de Meriti – Abdon Gonçalves seria completamente inaugurado em breve, porém, com o novo coronavírus, ele e a Secretaria de Saúde acharam por bem acelerar as obras as obras do primeiro andar da unidade, que já estava quase pronto, a fim de dar suporte ao sistema municipal de saúde.

“O hospital conta com 30 leitos de UTI, usina de geração de oxigênio, um centro de imagem com tomógrafo, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia, mamografia de alta resolução, laboratório e, em breve, mais 60 leitos vão ser abertos no segundo andar. No terceiro andar, um centro cirúrgico está sendo preparado, coisa que Meriti nunca teve antes”, afirmou Dr. João.

O hospital foi equipado com material novo e recém-adquirido, além disso, todos os leitos contam com monitores e respiradores para os pacientes. Atualmente 10 pessoas com a covid-19 já foram transferidas, duas delas fazendo uso dos respiradores.

Hospital de retaguarda

O diretor médico da unidade, Dr. Altair Soares, ressalta que no momento o hospital de retaguarda não realiza atendimento inicial e, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Marcia Lucas, quem estiver precisando de atendimento pode procurar uma das UPA’s ou postos de saúde da cidade. Nos casos graves de sintomas do novo coronavírus, a pessoa pode ir direto à UPA de Jardim Íris, que concentra o atendimento aos pacientes da covid-19. De lá, se necessário, o paciente será transferido para o novo hospital municipal.

O prefeito, Dr. João, agradeceu o apoio da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, da Câmara dos Vereadores de São João de Meriti, do Deputado Estadual Valdecy da Saúde e todos os envolvidos para que o hospital se tornasse realidade.

Alegria do prefeito

Em sua rede social no Facebook (@drjoaoferreiraneto) o prefeito anunciou a boa nova. Confira a alegria do chefe do Executivo Meritiense no link de abertura.

https://web.facebook.com/PMSJMoficial/videos/266980941343055/

Fonte: Secom/PMSJM