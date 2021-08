Meriti ganha escola reformada e a nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte

A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria de Educação, reinaugurou mais uma unidade escolar. Antiga Escola Municipal Jardim Metrópole que foi completamente revitalizada e agora se chama Escola Municipal Carlos Teixeira está localizada no Jardim Alegria.

A unidade, que atende cerca de 500 alunos, passou por uma obra de infraestrutura. Além da pintura e da manutenção, a quadra de esportes foi reconstruída, as salas de aulas receberam ar-condicionado e toda a cobertura foi refeita. O secretário de Educação, José Carlos, está agradecido por reinaugurar mais uma escola: “É um imenso prazer entregar aos alunos um equipamento como esse. Não tenho a menor dúvida de que a educação de São João de Meriti está indo para um caminho mais do que certo.”

O deputado estadual Valdecy da Saúde, um colaborador assíduo do governo, também esteve presente e ressaltou que a educação segue a passos largos: “O prefeito desta cidade tem dado grande foco para a educação, o que garante que teremos pessoas preparadas no futuro”, disse

‘Inaugurar uma escola não tem preço’, diz prefeito

O prefeito da cidade, Dr. João, finalizou o evento com um discurso sobre a valorização da educação: “Asfaltar e drenar uma rua é importante, reinaugurar um posto de saúde também é muito importante, mas inaugurar uma escola não tem preço, é o maior investimento que um político pode fazer.”

A família do homenageado também compareceu ao evento, e o filho dele, Luís Teixeira, agradeceu pela homenagem ao pai. Carlos Teixeira criou a primeira escola do bairro Jardim Metrópole.

Comodidade para as equipes

A Prefeitura também inaugurou a nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte, que fica em frente à Praça do Cipó, na Vila Rosali, que também foi oficialmente entregue à população.

Anteriormente, o espaço em que funcionava a pasta era improvisado, o que não garantia liberdade, conforto e comodidade aos integrantes da equipe. “A secretaria funcionava em contêineres, o que atendeu por um tempo determinado, mas que não nos permitia grandes coisas. Agradeço ao prefeito Dr. João e ao deputado estadual Valdecy da Saúde por nos entregar um espaço completo”, disse o secretário de Trânsito e Transporte, Bebeto.

A locação conta com nove salas, cozinha, refeitório e um amplo pátio para as viaturas. A entrega contou com a presença do prefeito Dr. João, do comandante do 21º BPM (São João de Meriti), tenente-coronel Perry Souza, representantes da Polícia Civil, vereadores, de parte do secretariado municipal, dos deputados Gelson Azevedo (federal) e Valdecy da Saúde (estadual).

Dr. João enfatizou que “a vinda da Secretaria de Trânsito para o novo espaço irá proporcionar mais segurança para os moradores da região, que era foco de muitos assaltos. Agora, com a movimentação das equipes, a sensação de segurança irá aumentar.”