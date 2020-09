Meriti: Do caos nas escolas ao maior índice de educação básica

Jota Carvalho

[email protected]

Divulgado recentemente pelo Ministério da Educação, o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, que mede a qualidade do aprendizado nacional e estabelece metas para a melhoria do ensino, mostrou que a Educação em São João de Meriti está no caminho certo.

Ao contrário de muitas cidades, Meriti apresentou um crescimento, com destaque para o 4º e 5º ano, dos períodos letivos de 2017 (4.6) e especialmente 2019 (4.9), ambos durante a atual gestão, em que os resultados foram os maiores desde 2005 (2.6).

O secretário da pasta, Bruno Correia, falou sobre o resultado do Ideb, “Conseguimos manter o crescimento, com isso constatamos um esforço e comprometimento de todos os envolvidos neste processo que contribuiu para este desempenho”, disse.

Bruno destacou ainda o trabalho que a pasta vem realizando para combater a evasão escolar. “O Ideb 2017 já tinha sido o maior desde 2005, então podemos afirmar que mantemos o compromisso com a aprendizagem e o combate à evasão escolar, completou”.

A Secretaria de Educação segue atuando para melhorar ainda mais os índices na cidade, bem como todas as áreas que cercam e influenciam a qualidade das notas, como alimentação, reforma das unidades, climatização das salas, kit escolar etc.

Combate à evasão escolar

Com cerca de 19 mil alunos matriculados em 2017 (início da gestão), o município combateu fortemente a evasão escolar e matriculou outros novos estudantes, alcançando hoje cerca de 30 mil alunos. Isso foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), este último, inclusive, concedeu um prêmio em reconhecimento ao árduo trabalho de resgate dos alunos.

Além disso, 500 professores foram contratados para suprir a carência de profissionais na rede, sendo 250 deles através da Jornada Especial de Trabalho, além da reforma de diversas unidades pela cidade.