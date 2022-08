Meriti dá boas-vindas aos novos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na última segunda-feira (29) a cerimônia de boas-vindas para os novos contratados que agora integram a pasta. O evento foi realizado no auditório do Meriti Previ, no Jardim Meriti.

Após o processo seletivo, 84 pessoas foram selecionadas entre assistentes sociais, psicólogos, orientadores jurídicos e sociais, apoio técnico, administrativo e coordenadores. Eles vão trabalhar nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (Creas), Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) e Conselhos Tutelares do município.

A secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, parabenizou os novos contratados: “O trabalho realizado pela pasta e por vocês é de extrema importância. Por isso, é fundamental que vocês desempenhem com excelência e muita dedicação. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João

por abraçar nossas demandas. Parte de nossos equipamentos foram reformados, isso prova que a atual gestão cuida do bem-estar da população”, disse.

Dentro das normas

Seguindo as normas previstas no artigo de número 37, inciso IX da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 209 de 24 de maio de 2022, o processo seletivo foi realizado mediante inscrição e análise curricular.