Meriti cria novo canal de comunicação com a população para resolver problemas no Conecte SUS

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, a partir de hoje (12), disponibiliza um novo canal de atendimento para a população tirar dúvidas e solucionar problemas no Conecte SUS.

O serviço foi criado porque muitas pessoas continuam com a falta de informações ou ainda dados errados na carteira de vacinação digital.

Em caso de dúvidas ou divergências sobre o registro de vacinação no Conecte SUS, basta enviar o relato do problema, enviando foto do comprovante de vacinação, de um documento de identificação com foto e CPF para o e-mail [email protected]

O comprovante digital, o chamado passaporte de vacinação, é a comprovação oficial de que você está em dia com a sua vacinação.