Meriti conclui 15º Mutirão de Testes Rápidos com centenas de atendimentos em Vilar dos Teles

Encerrando mais uma semana de testagem rápida para Covid-19 da população, a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti finalizou hoje (30) o 15º Mutirão de Testes Rápidos.

A ação ocorreu na conhecida Quadra do Baile, na Vila Ruth, em Vilar dos Teles. Desde o primeiro dia do mutirão na última segunda-feira (28/9), mais de 260 pessoas foram atendidas, como foi o caso da Valéria Vaz (51), que compareceu para fazer seu teste. “Hoje com essa pandemia nós precisamos que os moradores se conscientizem, o evento ajuda a população a combater o coronavírus”, disse.

Além disso, a secretaria também manteve o olhar voltado para a população feminina e realizou a coleta do preventivo das moradoras, evitando assim que o câncer do colo de útero vire uma realidade. Para isso, o ônibus de atendimento ginecológico permaneceu junto ao evento durante os três dias dias de mutirão.

Com mais essa ação cerca de 8.200 pessoas já foram testadas para covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti. Sendo esta uma das várias realizações de combate ao novo coronavírus no município.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti