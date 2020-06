Meriti completa 100 dias de ações de enfrentamento ao coronavírus

Município foi o primeiro da Baixada a adotar medidas de proteção e de isolamento social por meio de decretos e ações

Com mais de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, a maior densidade demográfica do Brasil e até da América Latina, São João de Meriti tinha todas as características para ser uma catástrofe e ter um alto número de óbitos desde que começou a pandemia do novo coronavírus, segundo estudo de uma instituição paulista.

Antes mesmo que o estudo fosse divulgado, o município, sob orientação de um prefeito médico, foi o primeiro da Baixada Fluminense a adotar medidas de proteção e de isolamento social por meio de decretos e ações. Na segunda quinzena de junho, a cidade tinha uma taxa de mortalidade muito abaixo da esperada, ocupando o quinto lugar deste triste ranking, atrás dos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Segundo projeção da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 600 meritienses poderiam ter perdido a vida, vítimas da covid-19, se não fossem as ações assertivas da prefeitura.

Nestes 100 dias após a emissão do primeiro decreto (6.333 de 16 de março de 2020), a Prefeitura de São João de Meriti apresenta à população um resumo das 10 principais ações realizadas nesse período.

Abertura do Hospital Municipal de São João de Meriti

Após não ter o pedido da criação de um hospital de campanha atendido pelo governo estadual, as obras do antigo Posto de Assistência Médica – PAM, que já estavam em andamento, ganharam atenção especial e a obra foi adiantada com recursos da prefeitura, para criação urgente de leitos.

A unidade inaugurada em maio deste ano como o primeiro hospital municipal da cidade, conta com 30 leitos de UTI para pacientes com coronavírus, devidamente registrados em Brasília, usina de geração de oxigênio e equipamentos modernos. Quando a pandemia acabar, a população continuará sendo atendida em um hospital moderno e equipado, um legado importante para a saúde meritiense.

Tendas externas nas UPAS de Íris e de Éden para diminuir contaminação

As UPAs de Jardim Íris (emergência adulta) e de Éden (emergência infantil) foram adaptadas para receber os pacientes com sintomas de gripe e de covid-19 em uma tenda externa. O objetivo da ação foi minimizar os riscos de contaminação entre os pacientes da unidade.

Canais de comunicação com a população

Foi aberto o número 0800 123 0010 para a população tirar dúvidas sobre a covid-19, assim como fazer denúncias de aglomeração. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Informações ligadas ao novo coronavírus passaram a ocupar boa parte do conteúdo das redes sociais da prefeitura no Facebook e no Instagram, além do site oficial da prefeitura.

Visando dar mais transparência aos casos de covid-19 em Meriti, a prefeitura lançou em seu site um painel informativo com os dados sobre o quantitativo de pacientes infectados na cidade.

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, passou a fazer transmissões ao vivo pela internet (lives), através de sua conta oficial no Facebook, onde manteve e mantém a população meritiense atualizada sobre a situação do município.

Intensificação da vacinação contra a gripe

Vários pontos da cidade foram preparados para vacinar a população contra a gripe. Elas foram e estão sendo ministradas conforme calendário vacinal do Ministério da Saúde. Atualmente, os 18 postos de saúde do município estão vacinando.

Higienização de ruas, calçadões, creches e escolas

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com apoio da Vigilância Sanitária, tem realizado a limpeza e a higienização de ruas, calçadões da cidade, creches e escolas, e unidades de saúde. São aplicados produtos químicos que combatem a propagação de vírus.

Uso de máscaras/Barreiras Sanitárias

Conforme decreto municipal nº 6.350, o uso de máscaras de confecção caseira tornou-se obrigatório em toda a cidade. Além disso, foram implantadas barreiras sanitárias nos limites do município e outras itinerantes, em diversos pontos, com distribuição gratuita de máscaras, aferição de temperatura e informações sobre o combate à covid-19.

Comércio e circulação de pessoas

Além do comércio não essencial, foram fechados bares, shopping centers, casa de show, centros culturais, museus e todo evento e programa municipal que possa gerar aglomeração.

Educação

Todas as escolas municipais (total de 28 mil alunos) permanecem com as aulas presenciais suspensas. Os alunos estão sendo acompanhados pelos professores e diretores das escolas com material disponível no site da prefeitura para estudo em casa, no sistema Ensino à Distância. Além disso, as unidades também estão sendo higienizadas.

Transportes/Trânsito

A Secretaria de Transportes intensificou a fiscalização e é utilizada em apoio às ações de combate ao novo coronavírus. Além disso, a pasta também acompanha a higienização dos coletivos, cumprimento de decretos como o que determina limite máximo de passageiros em táxis e demais ações ligadas à competência da secretaria.

Alertas da Defesa Civil

A Defesa Civil passou a emitir alertas sonoros (sirenes) e via SMS a toda população cadastrada no sistema de alertas do município.

Todas essas medidas estão se mostrando cada vez mais assertivas, dado os números existentes e as características do município. O prefeito agradece o empenho de todos os munícipes e funcionários que vêm enfrentando esse sombrio período da história do Brasil e do mundo, sem esquecer aqueles que fatalmente perderam suas vidas para essa doença.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.