Meriti começa vacinação dos funcionários da saúde em geral

Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti começou a imunizar os agentes de saúde que não trabalham nas emergências. Em geral, estão sendo imunizados os funcionários de postos de saúde.

No Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris, a técnica em enfermagem Rita de Cássia comentou que já esperava que não demoraria chegar a vez do setor e que perdeu muitas pessoas queridas para a doença, incluindo dois primos, sendo o último há apenas 15 dias. “Estou emocionada, queria muito a vacina, perdi muita gente na família e estou feliz”, disse a técnica.

Além deles, também foram imunizados os agentes do Posto de Saúde de Coelho da Rocha, o Coelhão. Lá, o primeiro imunizado foi o Dr. Celso dos Rodrigues (66). Seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, na próxima sexta-feira será a vez dos funcionários dos postos Jardim Sumaré, Tibagi e Vila São João.