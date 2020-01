Meriti coloca terrenos à venda através de concorrência pública

As propriedades estão localizadas no bairro da Venda Velha, região estratégica para logística e mobilidade viária, onde se encontram muitas moradias e empreendimentos

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti, através da sua Comissão Permanente de Licitação – e autorizada pela Lei Municipal 2.209 de 20/08/2019 -, colocou à venda dois terrenos, por concorrência pública. As propriedades estão localizadas no bairro da Venda Velha, região estratégica para logística e mobilidade viária, onde se encontram muitas moradias e empreendimentos, como o maior shopping da cidade, uma grande casa de shows e a previsão de construção, já aprovada, de unidades habitacionais com prédios de 15 andares.

É uma oportunidade única para quem pretende investir, já que o município possui a maior densidade populacional da América Latina, com déficit habitacional e demanda por grandes comércios, supermercados e lojas atacadistas.

Descrição das propriedades:

ÁREA 1: 54 mil metros quadrados, localizado entre a Rua Floriano, a Estrada do Munguengue, confrontando com o Parque José Bonifácio e com o Vale da Simpatia, no bairro da Venda Velha.

Valor da avaliação da propriedade: R$ 27.342.900,00

Valor do depósito para garantia de proposta (5% do valor total do imóvel): R$ 1.367.145,00

ÁREA 2: 10.327,20 metros quadrados, de frente para a Avenida Automóvel Clube; pelos fundos, para a Rua Congo, no Parque Barão do Rio Branco, no bairro da Venda Velha.

Valor da avaliação da propriedade: R$ 9.004.939,00

Valor do depósito para garantia de proposta (5% do valor total do imóvel): R$ 450.246,95

Nesta modalidade – concorrência pública – não há a possibilidade de desconto nos preços dos terrenos. O valor determinado pela equipe técnica da comissão já é o mínimo admitido pela prefeitura.

Retirada de edital:

*Internet: Portal da Transparência da Prefeitura de São João de Meriti

*Subsecretaria de Licitações e Contratos

Local: Prefeitura de São João de Meriti

Endereço: Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/ RJ. CEP 25555-200.