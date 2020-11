Meriti: Calçadão de Éden terá circulação de ônibus

SECOM / PMSJM

Para melhor atender a população, os ônibus vão poder circular no calçadão de Éden. A Avenida Délio Guaraná, uma das principais vias da região, está em fase final de pavimentação e o novo asfalto está sendo estendido até o acesso ao calçadão.

Com a permissão, os ônibus, que são obrigados a desviarem a rota, poderão seguir em frente, em direção à rodoviária de Éden e um novo ponto de ônibus funcionará próximo ao mercado local.

De acordo com a Secretaria de Transportes, o lugar vai receber sinalização viária e, em breve, deve ser aberto para circulação dos coletivos.