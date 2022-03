Meriti apresenta prestação de contas dos 15 meses de governo em Transparência

A Prefeitura de São João de Meriti realizou a ação Transparência na última segunda-feira (14), na Escola Municipal Lígia da Silva França, na Praça da Bandeira. O objetivo é apresentar à população quais foram os feitos realizados pela Prefeitura de São João de Meriti nesses 15 meses do segundo mandato do prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João. Ao lado dele, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários e vereadores falaram aos moradores que lotaram a quadra da escola.

Segundo o balanço apresentado, quase toda a cidade está asfaltada; houve aumento de nove mil vagas nas escolas municipais com inauguração de creches e municipalização de escolas particulares; reabertura do laboratório de tuberculose; e reforço de profissionais que atuam na atenção básica de saúde.

Para o futuro, em parceria com o Governo do Estado, entre outros projetos, vem a duplicação dos viadutos do Shopping Grande Rio e de Vilar dos Teles, a construção da ponte que irá ligar Vila Norma à Mesquita e da agulha na Linha Vermelha. Obras essenciais para melhorar o fluxo de veículos na cidade e trazer mais qualidade de vida à população.

“Estamos vivendo um momento único na história da cidade. Tudo isso só está sendo possível por conta da parceria com o nosso governador Claudio Castro. Nunca um governador investiu tanto em nosso município e na Baixada. Juntos, estamos mudando a história de São João de Meriti”, afirmou o prefeito.