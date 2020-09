Meriti: Adequação melhora o fluxo na Estrada São João x Caxias

Visando uma melhor configuração no trânsito da Avenida Arthur Antônio Sendas, mais conhecida como Estrada São João x Caxias, a Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com a iniciativa privada, realizou a adequação da via na altura dos hotéis.

O local, que antes era mão dupla separada apenas por pintura, passa a contar com duas vias distintas, sendo uma no sentido Duque de Caxias e outra no sentido São João de Meriti.

Totalmente sinalizada, a via foi aberta ao tráfego há poucos dias e conta ainda com urbanização e paisagismo, além do novo pavimento asfáltico. “Passo bastante por aqui, agora o trânsito está bem melhor do que estava antes”, disse o motorista Jonathan Rafael.

Além dessa mudança, a mesma via recebeu recentemente uma nova rotatória no acesso ao Shopping Grande Rio (confira), o que aliviou muito o tráfego na região. Entretanto, para melhorar ainda mais, outra rotatória está sendo preparada para ser instalada no largo próximo ao posto do Detran, na Rua Maria Soares Sendas.