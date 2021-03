Menos gastos na Câmara de Mesquita: presidente da Casa cortas

Já na primeira sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Mesquita, o presidente da Casa, vereador Saint Clair Esperanca Passos, o Sancler Nininho (PROS), iniciou os trabalhos cortando gastos. O presidente fez uma diminuição no número de cargos comissionados da Câmara, o que irá gerar uma economia de 5 milhões ao ano

aos cofres públicos. ⠀

Com essa adequação orçamentaria, esse dinheiro já tem destino certo; investir em saúde básica, nas Clínicas da Família, bem como, na ampliação e climatização das escolas da rede municipal. E o vereador já é conhecido por sua austeridade com as contas do Legislativo. Quando assumiu a presidência da Câmara pela primeira vez, em 2018, ainda no seu 1º mandato, Sancler Nininho cortou pela metade os cargos em comissão e, reduziu a verba da Casa de R$ 800 mil para R$ 400 mil; além disso, regularizou os salários dos funcionários e até hoje nunca atrasou um pagamento.

“A moralidade e a transparência nos gastos públicos reflete diretamente na entrega de políticas públicas de qualidade para população; só assim a nossa cidade avança. E eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação; devolvendo ao povo a confiança que me foi depositada através do voto”, disse o vereador.