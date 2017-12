Menor grávida e rapaz são presos com drogas e munição na Ponte

Foto: Divulgação/PRF

Uma jovem de 17 anos grávida e um rapaz foram presos portando drogas e munição para armas de uso restrito na Ponte Rio-Niterói, na noite de ontem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou os dois durante uma blitz na pista sentido Niterói da via expressa. Segundo os agentes, eles eles levavam o material ilícito para São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Os agentes estavam na praça do pedágio da ponte quando avistaram o carro com a dupla e começaram a suspeitar. Eles pediram que o carro do casal parasse e revistaram o veículo, encontrando 100 projéteis de calibres 0.40 e 9mm, além de diversos tabletes de maconha, um total de sete quilos da droga.

