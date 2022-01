Menor é flagrado com drogas e granada em Resende, no Sul Fluminense

Um adolescente foi flagrado com drogas e uma granada caseira na noite do último sábado (22), em Resende (RJ). A ação aconteceu no bairro Itapuca, durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

Os policiais estavam passando pela Rua Ângela Maria de Lima quando identificaram um grupo em atitude suspeita. Quando a viatura se aproximou, os suspeitos correram, mas o menor foi alcançado e a mochila dele foi revistada.

Além da granada, os agentes apreenderam mais de 150 cápsulas de cocaína, quase 200 trouxinhas de maconha, 44 tabletes da mesma droga, pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro. O infrator foi apreendido, levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas e posse de arma.