Menor de idade é apreendido com drogas em Barra Mansa

Foto: Divulgação/PM

Um jovem menor de idade foi preso por tráfico de drogas nesta madrugada em Barra Mansa, no Sul do estado. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente, de 17 anos, foi flagrado com 51 pedras de crack, 41 cápsulas de cocaína e R$ 167 dentro de casa. Os entorpecentes estavam escondidos embaixo de um colchão e próximo ao portão da residência.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (29) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.